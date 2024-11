GP de Las Vegas: Data, horário e tudo sobre a 22ª etapa do campeonato da F1

Curiosidades sobre o GP de Las Vegas

Paddock da F1 em Las Vegas com a pista e a cidade ao fundo Imagem: Julianne Cerasoli/UOL Esporte

A Fórmula 1 já correu em Las Vegas no passado, em 1981 e 1982, mas em um circuito bem mais acanhado: no estacionamento do Caesars Palace. A prova ficou marcada pelo intenso calor em 82, já que foi disputada em setembro durante o dia, sob condições bem diferentes das encontradas pela categoria atualmente, correndo à noite no final de novembro. Nas duas edições da prova, os vencedores foram Alan Jones, com a Williams, e Michele Alboreto, com a Tyrrell.

O evento de Las Vegas é único no calendário também pelo que acontece fora da pista. Ele é o único promovido pela própria Fórmula 1. A Liberty Media, que detém os direitos comerciais da categoria, comprou um enorme terreno para construir do zero o paddock, os boxes, e as primeiras curvas, e organiza o evento focando nos ingressos mais caros, buscando fazer de Las Vegas o modelo a ser seguido pelos outros promotores.

E o investimento deu retorno no ano de estreia. O impacto financeiro da corrida foi calculado em 1.5 bilhão de dólares, sendo que quase 900 milhões foram gastos pelas pessoas que foram a Las Vegas para a corrida. Cada turista gastou 3.6x mais do que se gasta normalmente em uma viagem à cidade norte-americana.