Alonso ajudou Bortoleto a chegar na F1, mas não do jeito que você imagina

Perguntado se Alonso tinha influenciado na sua decisão de contratar o atual líder da Fórmula 2, Mattia Binotto disse:

Muito pouco, ou nada. Conheço Fernando muito bem por causa das minhas experiências passadas e nos encontramos no paddock, mas ele nunca tentou influenciar, nunca tentou vir falar comigo com um argumento para me convencer. Porque o que me convenceu foi o Gabriel em si, nada mais. Então eu tive uma conversa com ele, mas foi algo muito pequeno.

As negociações dos contratos dos pilotos da A14 Management são, na verdade, mais encaminhadas por dois homens de confiança de Alonso: seu melhor amigo e parceiro em vários negócios, Alberto Fernandez, e o empresário Albert Coll, que tem experiência de anos trabalhando com o também brasileiro Sergio Sette Camara. Ambos correram de kart com Alonso e têm uma relação de longa data com ele.

Mas o bicampeão é uma parte fundamental da A14 atuando de outra maneira: aconselhando os pilotos. No caso de Bortoleto, nos momentos em que ele não tinha um bom final de semana, Alonso lhe dava atenção especial para se certificar de que ele aprenderia e seguisse evoluindo. Desde a época da Fórmula 3, quando já trabalhava com a empresa de Alonso, Bortoleto se acostumou a receber áudios longos com as considerações do espanhol, que recentemente superou a marca dos 400 GPs disputados na F1.

Resta saber como Alonso vai reagir agora que os dois serão rivais na pista a partir do ano que vem: o brasileiro Gabriel Bortoleto fará sua estreia aos 20 anos, enquanto o espanhol de 43 anos tem pelo menos mais duas temporadas de contrato pela frente com a Aston Martin. Bortoleto é o primeiro piloto da A14 a chegar à F1. Ele contou que os dois brincam com a situação.