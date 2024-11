Com 3 carros separados por menos de 2s, Norris vence sprint do GP de SP

"É duro. Foi como um ioiô. É como se eu alcançasse, depois recuasse e alcançasse. É só que o ar sujo custa muito tempo de volta. Me senti um pouco mais rápido, mas não consegui passar na hora, mas me senti bem. Acho que fomos claramente mais rápidos do que os caras atrás, mas é difícil em uma corrida de sprint como esta saber o quanto administrar e forçar e esse tipo de coisa, mas executamos bem", disse Lando Norris.

Oscar Piastri largou na pole position e se manteve em primeiro na parte inicial da sprint, quando o plano da McLaren era abrir o máximo possível porque logo ficou claro que Charles Leclerc, em terceiro, estava segurando Max Verstappen, que parecia mais rápido e é o rival de Norris na disputa pelo campeonato.

Verstappen ouviu a equipe, que pediu para que ele tivesse paciência para fazer a manobra. Na volta 18, Verstappen passou e as McLaren não tinham conseguido abrir uma grande vantagem. O holandês passou a ser mais rápido que os líderes e, antes que Verstappen conseguisse chegar em Norris, o time laranja ordenou Piastri a deixar Norris passar.

Até porque havia outro problema para eles: a Haas de Nico Hulkenberg tinha parado do lado da pista, com um problema de motor, e a corrida poderia ser neutralizada a qualquer momento, impedindo uma troca de posição. Foi isso o que aconteceu: um Safety Car Virtual acabou até ajudando a McLaren, pois Verstappen aparentava poder atacar Piastri, e só teve uma volta para tentar algo depois que a corrida voltou a ter bandeira verde no final.

As Ferrari, que ganharam as duas últimas corridas, ficaram para trás. Leclerc foi o quarto e Sainz, o quinto, com Pierre Gasly surpreendendo e conquistando o sétimo posto. A última posição nos pontos ficou com Sergio Perez.

A próxima ação de pista será a classificação para o GP de São Paulo, às 15h deste sábado, pelo horário de Brasília.