Carlos Sainz faz sua primeira pole da temporada e sai na frente no México

Isso colocou Verstappen sob pressão para fazer uma boa volta em sua última tentativa, mas mesmo assim ele conseguiu fazer o segundo posto. "Não achava que isso seria possível", disse o holandês, que vinha reclamando da falta de aderência nos pneus.

Já Norris não conseguiu fazer boas voltas no final e acredita que acabou forçando muito nas primeiras partes da classificação, daí sua vantagem no Q1 e no Q2. Quando todos tiraram tudo do carro, ficou claro que ele não tinha o mesmo rendimento. "Cheguei no limite do carro cedo demais, o que fez com que a gente parecesse bem, mas no final acabou faltando", disse o terceiro colocado no grid.

Leclerc vai largar em quarto, com as Mercedes logo atrás: Russell com o carro mais antigo em quinto e Hamilton com o atualizado em sexto. Magnussen, Gasly, Albon e Hulkenberg, que teve um grande desequilíbrio na última volta, fecham o top 10.