Drugovich espera ajudar a Aston e se divertir em seu 4º treino livre na F1

O brasileiro Felipe Drugovich estará no carro da Aston Martin na primeira sessão de treinos livres do GP da Cidade do México, a partir das 15h30, pelo horário de Brasília. Será sua primeira experiência com o carro de 2024 da equipe britânica e o primeiro de dois treinos livres que ele vai fazer nesta temporada.

Drugovich contou que primeiro fará testes aerodinâmicos, já que a Aston Martin busca entender o pacote de modificações que trouxe para o GP dos Estados Unidos, mas não descartou fazer uma saída com menos combustível no final.

"O plano é, antes de tudo, focar um pouco na equipe. Teremos algumas saídas para ajudar no desenvolvimento. Estou tentando ajudar o time a reunir alguns dados, e acho que vou conseguir me divertir um pouco no final, forçando um pouco. Mas normalmente é bem complicado, principalmente em uma pista nova para mim, então preciso ter cuidado com carro."