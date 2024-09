Norris é o mais rápido do dia em Singapura, e líder Verstappen é apenas 15º

E Norris pode ter uma ótima chance de diminuir a vantagem de Max Verstappen no campeonato. As Red Bull já esperavam ter dificuldades na pista de Singapura, a exemplo do que aconteceu ano passado, e o primeiro dia de atividades de pista comprovou isso. Tanto Verstappen, quanto Sergio Perez, reclamaram do comportamento do carro e demonstraram ter dificuldades nas freadas. Verstappen fechou o dia apenas na 15ª colocação, enquanto Perez foi o oitavo.

Embora isso não seja totalmente representativo de onde a Red Bull realmente está em relação aos rivais, mostra que há muito trabalho pela frente para eles até a terceira e última sessão de treinos livres, na tarde deste sábado pelo horário local.

"I'm in the wall"



George Russell clonks the barriers, yellow flags flutter, and that's the end of FP2 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/xGcDoHYBmA -- Formula 1 (@F1) September 20, 2024

A Red Bull não é a única equipe com dificuldades. A Mercedes ficou bastante preocupada com os problemas relatados pelos pilotos nos treinos livres e o clima é de limitação de danos na equipe. George Russell terminou o dia em sétimo e Lewis Hamilton foi apenas o 11º. Russell, inclusive, chegou a bater no final da segunda sessão de treinos livres.

A Mercedes, inclusive, já confirmou que está preparando um grande pacote de mudanças para a próxima etapa, nos Estados Unidos, tentando corrigir a rota de um carro que pareceu ter melhorado entre junho e julho, mas que voltou a perder rendimento desde o retorno das férias de agosto da F1.

Por outro lado, a RB, que vinha de alguns altos e baixos depois da introdução de um novo assoalho na Itália, e andou bem neste primeiro dia de atividades. Yuki Tsunoda ficou em quarto lugar e Daniel Ricciardo, que vive um momento delicado enquanto espera uma decisão da Red Bull sobre seu futuro, uma vez que o time precisa confirmar com Liam Lawson se ele está ou não liberado de seu contrato com a equipe, foi o sexto mais veloz.