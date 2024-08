Novidades nos carros até com fábricas fechadas: o que pode fazer nas férias

Então tudo o que virmos de novidade já nesta dobradinha que marca o retorno da temporada - com uma corrida na Holanda e outra na Itália - são atualizações que já estavam muito bem encaminhadas antes da pausa de agosto.

Outro ponto importante é que a pausa não ocorre de um GP ao outro. O regulamento fala em 14 dias consecutivos, então geralmente as equipes param no sábado seguinte ao último GP (no caso deste ano, a corrida da Bélgica) e voltam no final de semana anterior ao do GP da Holanda.

Isso dá tempo da equipe de corrida desmontar o carro e guardar todo o equipamento na fábrica e depois empacotar tudo de novo para a próxima etapa, e permite aos engenheiros rodarem as simulações que vão ajudar no acerto do carro e plano para o fim de semana.

Então não estranhe se começar a ver postagens de pilotos no simulador nesta semana: o período em que as fábricas estão proibidas já acabou.

As fábricas da F1 na verdade não fecham em agosto