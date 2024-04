Verstappen lidera 1º treino no Japão e Williams vai parar no muro de novo

Várias equipes usaram a sessão para testar novas peças trazidas para a quarta etapa do campeonato. A Red Bull trouxe uma série de novidades, na entrada de ar da lateral e em uma nova entrada que surgiu perto do halo. Segundo a equipe, eles estão tentando colocar suas entradas onde o ar está mais pressurizado para poder diminuir suas áreas.

Ao contrário do que aconteceu há duas semanas na Austrália, Verstappen e Perez já demonstraram ter confiança no carro nas mudanças de direção rápidas da pista de Suzuka. E a Mercedes teve uma daquelas sessões em que o carro não parece sofrer tanto nas curvas de alta velocidade, mas o problema do time tem sido encontrar consistência entre uma sessão e outra.

A Aston Martin também tem um pacote que inclui assoalho e difusor. Nesta sexta-feira, ele estava somente no carro de Lance Stroll. O segundo pacote está programado para chegar ao Japão no fim do dia e será montado no carro de Fernando Alonso no sábado.

Os carros voltam à pista para a segunda sessão de treinos livres às 3h da madrugada desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. É nesta sessão que as equipes focam mais nas simulações de classificação e de corrida.

Max Verstappen comandou a dobradinha da Red Bull na primeira sessão de treinos livres para o GP do Japão, com Sergio Perez em segundo e Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro, enquanto Logan Sargeant, da Williams, bateu forte e causou uma bandeira vermelha.

Isso é particularmente significativo porque a Williams continua sem ter um chassi reserva. Na última etapa, na Austrália, o companheiro de Sargeant, Alex Albon, bateu, danificou o chassi, e coube ao norte-americano ficar de fora para que Albon corresse.