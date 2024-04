Piastri lidera sessão com chuva e Verstappen é o mais veloz do dia no Japão

Que o diga a Williams, que teve mais um dia difícil. Logan Sargeant passou do limite, escapou e bateu forte no primeiro treino livre, e os danos foram grandes demais para a equipe arrumar o carro para a segunda sessão.

Esse é mais um capítulo de um começo de ano difícil para a equipe inglesa, que está disputando as cinco primeiras corridas do ano sem um chassi reserva. Ou seja, se um dos pilotos bater e os danos forem grandes demais para que o carro seja reparado no circuito, como aconteceu com Alex Albon no GP da Austrália, eles teriam que correr com apenas um carro.

A Williams não é a única que está nesta situação. Nesta sexta-feira em Suzuka, o chefe da Alpine, Bruno Famin, confirmou que eles também estão fazendo as primeiras etapas sem um chassi reserva. A terceira unidade vai chegar na próxima etapa, o GP da China.

Esse segundo treino livre seria o mais importante do final de semana, já que é quando os pilotos fazem suas simulações de classificação e de corrida no mesmo horário em que essas sessões são realizadas, ou seja, com condições semelhantes. É a partir dessas simulações que eles decidem fazer mudanças ou não no acerto dos carros, então todos vão mais no escuro para o último treino livre antes da classificação, a partir das 23h30 desta sexta-feira, pelo horário de Brasília.