Hamilton diz que 'adoraria' ver Vettel tomando sua vaga na Mercedes em 2025

Vettel confirmou a informação, e deixou um retorno em aberto. "Estou procurando por um assento? Depende do pacote como um todo. Não me aposentei da Fórmula 1 pensando em voltar, mas também disse que não era possível para ter certeza absoluta. E acho que isso continua valendo", disse o tetracampeão da F1, que recentemente testou o hypercarro da Porsche, que disputa o Mundial de Endurance.

Hamilton disse que nunca pensou em deixar o esporte e depois voltar, mas afirmou entender o que motiva campeões como Schumacher, Alonso e, talvez Vettel, a fazer isso. "Você sente falta. É o melhor esporte do mundo, é a melhor experiência do mundo, uma sensação incrível de estar trabalhando com um grupo de pessoas por uma grande meta. Nunca perguntei para eles, mas imagino que seja isso. Você não vai ter a mesma sensação com outras coisas."

Principalmente nos últimos anos, quando Vettel passou a defender publicamente causas relacionadas ao meio ambiente, ele e Hamilton se tornaram aliados em colocar em pauta na Fórmula 1 temas que antes passavam à margem da categoria. Na Mercedes, Hamilton colocou em seu contrato que a equipe tinha que se comprometer na promoção da diversidade, desenvolvendo programas específicos para dar oportunidades para minorias. E naturalmente gostaria de ver que esse tipo de trabalho continuasse na equipe. Sem Vettel no grid neste ano, Hamilton acabou ficando um tanto solitário levantando bandeiras extra-pista.

O inglês aproveitou para dar um recado que mais pareceu uma alfinetada em um dos pilotos que têm se colocado como candidatos a sua vaga, seu ex-companheiro Fernando Alonso. Ele não citou o espanhol diretamente, mas falou em pilotos que não contribuem positivamente com o ambiente da equipe e indicou que se referia a alguém com quem trabalhou. Quando foram companheiros de equipe na McLaren em 2007, ele e Alonso entraram em rota de colisão em várias oportunidades.

"A única coisa com a qual eu me importo é que a equipe pegue alguém com integridade, que esteja alinhado com a equipe e para onde o time está indo. Alguém com compaixão para trabalhar com essas pessoas ótimas e que continue a fazê-las crescer", disse Hamilton.

"Há alguns pilotos que são mais egoístas que outros, alguns bons pilotos que não são tão bons para o ambiente dentro da equipe. Não trabalhei com todos eles. Eles já têm o George e têm tantas boas opções. Acho que é sempre bom dar a oportunidade para os pilotos que estão chegando, então a ideia de ter um jovem também é interessante para mim."