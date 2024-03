Ricciardo chega à Austrália pressionado e evita foco em vaga na Red Bull

Sem assento para 2023, ele foi 'recuperado' pela Red Bull, como piloto reserva. E foi justamente quando estava na Austrália, vendo os demais irem para a pista em sua corrida caseira, que ele resolveu que estava pronto para voltar. A vaga surgiu alguns meses depois, na então AlphaTauri. Foram duas corridas até que ele sofresse uma fratura na mão em um acidente em Zandvoort. No segundo retorno, teve um ótimo final de semana no México, e esperava que a preparação de uma temporada 'normal' o ajudasse em 2024.

Até aqui, ele foi superado pelo companheiro Yuki Tsunoda nas duas classificações, e só terminou na frente do japonês no Bahrein por uma ordem de equipe. Enquanto isso, Perez, no time principal da Red Bull, fez dois segundos lugares e tem se mostrado bem mais confortável com o carro do que em 2023.

"As duas primeiras corridas não foram incríveis, mas não é uma preocupação, acho que são duas corridas em 24 e há muita gente nova na equipe. Então é muito cedo, mas eu definitivamente quero ter um fim de semana forte e me sair bem", disse Ricciardo. "Estou de volta porque acredito que posso fazer isso. Acredito que pertenço a este lugar, e é isso. Eu quero deixar as pessoas orgulhosas, as pessoas que me apoiam."

Ricciardo sabe, contudo, que precisa ser perfeito para ter os resultados que vão colocá-lo em uma posição melhor em um mercado de pilotos que promete ser movimentado para 2025. A parte do grid em que sua equipe, a RB, está é bastante competitiva. "Acho que o final do Q1 na Arábia Saudita, do 9º ao 16º lugar, foi menos de um décimo. Então você pode rapidamente parecer ser um herói ou não. E é aí que cada décimo conta. E é aí que obviamente olho primeiro para o meu próprio rendimento."