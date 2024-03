Novo pedido de investigação e reunião por paz: as últimas do caso Horner

São tantas as manchetes sobre o caso Christian Horner e todos os desdobramentos internos na Red Bull que é sempre bom separar o que está realmente acontecendo do que é apenas barulho. Por ora, nada mudou: o chefe da equipe mais vencedora da F1 nos últimos tempos segue no cargo, o consultor Helmut Marko segue no cargo, e Max Verstappen segue honrando seu contrato que vai até o final de 2028.

Do GP da Arábia Saudita até aqui, o que se sabe é que houve uma reunião entre o principal diretor da empresa Red Bull, Oliver Mintzlaff, e o sócio-majoritário da empresa, Chalerm Yoovidhya. Mintzlaff tinha se reunido com Marko em Jeddah e, segundo o consultor, eles tinham estabelecido que a possibilidade do austríaco ser suspenso não tinha base legal e que, portanto, ele ficaria na empresa. Marko também disse que ele e o também austríaco "concordavam em várias coisas" e que "algumas coisas teriam que mudar" para ele seguir na Red Bull por seus três anos de contrato recentemente assinado.

Essa possibilidade de suspensão seria, segundo uma fonte da Red Bull disse à coluna, pela investigação sobre os vazamentos das provas que fizeram parte da investigação pela qual Horner passou no início do ano.