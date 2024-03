Mercedes e Ferrari usam treino livre para investigar problemas misteriosos

A Mercedes calcula que tenha perdido cerca de 10s no tempo total de corrida por conta do problema, já que os pilotos não puderam forçar o ritmo. "Quando você está acima da temperatura limite, não pode fazer outra coisa senão levantar o pé no final das retas, mas isso custa tempo e acima de tudo faz perder temperatura dos pneus", explicou Allison.

Os pilotos não se entenderam muito bem sobre a gravidade do problema. Lewis Hamilton disse na coletiva de imprensa da quarta-feira que era algo que "ligado a muitas outras áreas do carro" e indicou que a equipe tem um grupo de engenheiros trabalhando apenas nisso. O heptacampeão disse ainda que as duas sessões de treinos livres desta quinta-feira em Jeddah seriam fundamentais para o time entender qual o melhor caminho.

Já George Russell seguiu na mesma linha do pós-corrida no Bahrein e minimizou o problema. "Teria sido muito simples abrir um pouco mais a carroçaria", disse ele. As equipes tentam encontrar um equilíbrio em relação a quanto abrem as entradas de ar para refrigerar o carro, já que isso gera perda no rendimento aerodinâmico.

Assento de Lewis Hamilton não quebrou no Bahrein

Ainda no GP do Bahrein, houve uma conversa de rádio bastante incomum do lado da Mercedes. Lewis Hamilton disse sentir que seu assento estava quebrado. "Verificamos imediatamente o assento de Lewis e estava tudo bem. Acreditamos que os cintos de segurança afrouxaram um pouco e o assento subiu e desceu [causando alguma desconexão], pois não está preso ao carro. No entanto, não há evidências de que tenha quebrado", disse o engenheiro Andrew Shovlin. Hamilton brincou, dizendo que pegou pesado na musculação durante a pré-temporada e talvez esteja com o bumbum muito duro e musculoso.

Em relação ao rendimento na pista da Arábia Saudita, a Mercedes, como as demais equipes, só saberá mesmo o que esperar depois dos treinos livres. A pista de alta velocidade, com asfalto pouco abrasivo, não poderia ser mais diferente do palco da estreia da F1 no Bahrein. Dentre outras mudanças, é uma pista em que os pneus dianteiros acabam antes dos traseiros, invertendo o que aconteceu no Bahrein, e isso exige um acerto diferente.