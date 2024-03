Alonso mostra melhora da Aston e lidera primeiro dia de treinos em Jeddah

Fernando Alonso liderou a sessão de treinos livres mais importante desta quinta-feira na Arábia Saudita, comprovando sua expectativa de que a Aston Martin poderia ter um ritmo melhor para uma volta lançada na veloz pista de Jeddah. George Russell foi o segundo com a Mercedes e Max Verstappen foi o terceiro com a Red Bull.

Essa não é uma pista tão favorável para a Red Bull quanto o palco da primeira corrida do ano da F1, no Bahrein. Mas, ainda assim, não dá para tirar o favoritismo do tricampeão mundial, até porque a Red Bull muitas vezes faz sua simulação de classificação, que definiu a ordem final dos carros nesta quinta-feira, com mais combustível ou com configurações de motor mais conservadoras.

Isso também é verdade para outras equipes, embora cada uma tenha sua própria configuração. Alonso já tinha ficado bem perto de Verstappen na primeira sessão de treinos livres, então sua performance neste primeiro dia de atividades de pista em Jeddah indica uma melhor adaptação da Aston Martin a essa pista em comparação com o Bahrein. Seu companheiro, Lance Stroll, fechou o dia com o sexto lugar. Porém, é sabido que a Aston Martin faz as sextas-feiras com menos combustível, então o resultado deste primeiro dia não significa que eles, de uma hora para a outra, estarão lutando pela pole.