GP da Arábia Saudita: datas, horários e tudo sobre a segunda etapa da F1

A Fórmula 1 chega com o circo pegando fogo na Arábia Saudita, com crises por todos os cantos. Depois de Christian Horner demonstrar que tem o apoio do principal acionista da Red Bull após passar por investigação por conduta imprópria com uma funcionária, o pai de Max Verstappen, Jos, disse que, se ele continuar no comando da equipe, ela vai "explodir". Não espera-se que Jos esteja presente em Jeddah.



A Federação Internacional de Automobilismo confirmou que existe uma investigação de manipulação de resultado por parte do presidente da entidade, Mohammad ben Sulayem. Ele teria pedido para que uma punição dada a Fernando Alonso fosse cancelada. Isso aconteceu, e o espanhol retomou o pódio que tinha perdido justamente no GP da Arábia Saudita do ano passado.

Na pista, é um bom momento de colocar à prova a vantagem que a Red Bull demonstrou na primeira corrida do ano, vencida com muita folga por Max Verstappen. A pista tem características menos favoráveis ao RB20 do que o Bahrein, mas mesmo assim a Red Bull fez a dobradinha no ano passado.

Como acompanhar o GP da Arábia Saudita:

Sexta-feira, 7 de março