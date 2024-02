Supostas evidências contra Horner vazam, mas chefe nega conduta imprópria

"Não vou comentar sobre as especulações anônimas, mas reitero que sempre neguei as alegações. Eu respeito a integridade da investigação independente e eu cooperei totalmente com a investigação em todos os momentos. Foi uma investigação completa e justa, feita por profissionais especializados e independentes que negaram a reclamação feita. Eu continuo totalmente focado no começo da temporada.

O assessor fez questão de salientar que o comunicado era de Horner, e não da Red Bull, que não se pronunciou.

Neste primeiro dia de treinos livres, Horner esteve à frente da equipe normalmente, assim como já havia feito nos testes e no lançamento do carro. Ele chegou ao paddock para o primeiro GP do ano nesta quinta-feira, depois do anúncio, na noite da quarta, de que a investigação tinha sido encerrada.

Também procuradas pela coluna, a Federação Internacional de Automobilismo e a administração comercial da F1, disseram que não vão comentar o assunto no momento. Seja quem for que tenha enviado o email, cujo endereço é aleatório, houve a intenção de expor todos os destinatários.

Depois, várias publicações receberam uma mensagem preventiva de um escritório de advocacia da Inglaterra alertando para que não divulgassem o teor do email sob pena de serem processadas.

Todo o cuidado é porque ninguém sabe de onde veio essa mensagem e nem se o conteúdo é verídico. Desde o início dessa história que envolve Horner houve vazamentos para a imprensa, e chamou a atenção o fato de serem veículos alinhados a parte da equipe Red Bull que estaria em pé de guerra interno com o chefe da equipe.