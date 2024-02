Após anunciar Hamilton, Ferrari faz lançamento relâmpago de carro para 2024

Basicamente, o grid da F1 ficou dividido entre carros mais parecidos com a Ferrari e com a Red Bull em 2022, quando a categoria mudou o regulamento. E lentamente todos foram migrando mais para o estilo dos atuais bicampeões mundiais. Até mesmo a própria Ferrari, que agora dá mais um passo no sentido de mudar totalmente o conceito de seu carro, afastando-se do modelo que começou (até bem, inclusive) a temporada de 2022.

O SF-24, carro da Ferrari para a temporada 2024 da Fórmula 1 Imagem: Divulgação/Ferrari

Um passo animador no sentido de fazer esse novo conceito funcionar, inclusive, foi dado com o assoalho que estreou no GP do Japão e deixou o carro mais previsível. Essa era uma queixa recorrente dos pilotos Leclerc e Sainz e gerava uma instabilidade que contribuía para o desgaste acelerado dos pneus.

Resolver isso é uma prioridade para o time, que demonstrou ter um carro rápido em uma volta lançada, fez sete poles positions no ano, mas que só conseguiu vencer uma corrida. Foi o GP de Singapura, vencido por Sainz, e marcado por ser sempre uma prova técnica disputada em um ritmo mais lento do que os carros podem fazer por conta da dificuldade de se ultrapassar.

De qualquer maneira, a Ferrari foi a única equipe que conseguiu poles positions além da Red Bull em 2023, e foi a única que conseguiu vencer fora Max Verstappen e Sergio Perez também. E, mesmo com o crescimento da McLaren a partir da nona de 22 etapas, eles ainda foram a segunda equipe que marcou mais pontos mesmo se contarmos só esses GPs.

Do ponto de vista ferrarista, nada melhor que fazer a pré-temporada e a primeira corrida no Bahrein. Trata-se de uma pista muito difícil para os pneus, então será uma oportunidade, logo de cara, de comprovar se o novo carro resolveu essa questão que tirou tantos pontos da Ferrari no ano passado.