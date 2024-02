Chefe revela saída repentina de Hamilton e não tem pressa de substituí-lo

Porém, o austríaco disse que sentia-se alinhado com Hamilton até a época do Natal, e negou que haja preocupações em relação ao rendimento do carro para esta temporada. Ouviu alguns rumores de que ele estava próximo de fechar com a Ferrari, mas preferiu esperar por essa tradicional reunião deles para conversar cara a cara.

"Não sei exatamente [o que mudou]. Estávamos muito alinhados em tudo durante o período de Natal. Ele disse que estava em busca de um novo desafio, um novo ambiente. Somos adultos. Sabíamos que assinar um contrato de curto prazo seria benéfico para ambas as partes. Não podíamos nos comprometer com um prazo mais longo e ele optou por sair. Portanto, respeitamos totalmente o fato de alguém poder mudar de ideia."

O café-da-manha de Lewis e Toto era uma tradição dos dois quando estavam na Inglaterra. Eles se encontravam na casa do austríaco em Oxford, perto da sede da equipe Mercedes. Hamilton tinha feito os ajustes de seu cockpit no dia anterior, no seu retorno das férias, e tudo parecia correr bem na preparação da equipe.

Quase simultaneamente, o empresário de Hamilton, Marc Hynes, que voltou recentemente a trabalhar com ele, foi para a fábrica da equipe avisar os funcionários. Horas depois, Wolff convocou uma reunião para todos e fez o comunicado oficial ao time via vídeo, já que ele tinha ido para Milão participar de um compromisso com a Pirelli.

Quem será o substituto de Hamilton na Mercedes?