Hamilton será piloto da Ferrari em 2025: maiores vencedores da F1 se unem

Com o novo contrato, Hamilton demonstra confiar no projeto liderado por Fred Vasseur desde o ano passado. Principalmente apostando que a Scuderia estará bem posicionada para se aproveitar de regras que vão mudar de maneira significativa os carros e motores em 2026. Vasseur contratou recentemente o engenheiro Loic Serra, que era diretor de performance veicular da Mercedes, e isso teria ajudado a atrair o heptacampeão.

Na verdade, ele fez aposta semelhante quando trocou a McLaren pela Mercedes, em um anúncio que também surpreendeu o mundo da F1 em 2012. Dois anos depois, a Mercedes usava o novo regulamento para se tornar dominante na categoria.

Vasseur foi um fator importante nesta decisão, já que tem a confiança de Hamilton desde a época em que ambos trabalharam juntos nas categorias de base. O francês tem trabalhado na reestruturação da equipe, que não vence um campeonato de pilotos desde 2007, curiosamente, ano da estreia de Hamilton.

A questão é se Hamilton terá tempo para aproveitar essa reestruturação. Mesmo aos 38 anos, ele vem de uma temporada forte ano passado, em que pese as deficiências do carro da Mercedes. E o exemplo de Fernando Alonso, andando forte aos 42 anos pela Aston Martin, é um bom parâmetro para o inglês.

Mesmo com as dúvidas do que vai acontecer nas pistas, do ponto de vista dos negócios é uma parceria gigantesca para a F1. Para se ter uma ideia da repercussão do anúncio, desde que a transferência foi dada como certa, ainda de manhã na Europa, as ações da Ferrari dispararam. O valor passou de 317 euros ao meio dia para 350 às 17h, um aumento de mais de 10%.

Saída de Hamilton é mau sinal para a Mercedes

A decisão de Hamilton também demonstra certa incredulidade quanto a uma recuperação mais veloz da Mercedes, que caiu de produção com a adoção de um novo regulamento em 2022. Mesmo com a volta do diretor técnico James Allison e a renovação do contrato do chefe Toto Wolff não foram suficientes para segurar o piloto.