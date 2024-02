Hamilton na Ferrari? O que se sabe até agora do boato que sacudiu a F1

O mundo da Fórmula 1 foi dormir na quarta-feira com rumores cada vez mais barulhentos vindos inicialmente da Itália dando conta de que as negociações entre Ferrari e Lewis Hamilton por na vaga na temporada 2025 estavam adiantadas e um anúncio poderia acontecer ainda nesta semana. E, de fato, há alguns movimentos das últimas semanas que corroboram com isso. Vamos a eles.

Que contratar Lewis Hamilton é a grande ambição do presidente da Ferrari, John Elkann, não é segredo para ninguém. Desde que o italiano assumiu o cargo, em 2018, a equipe fez tentativas de convencer Hamilton a ir a Maranello. Desde o ano passado, contudo, os italianos ganharam um trunfo: a contratação de Fred Vasseur para chefiar a equipe também significa um contato mais direto com Hamilton e com alguém em que ele confia. Os dois trabalharam juntos na GP2 e têm boa relação.

A Ferrari acaba de anunciar a renovação de contrato de Charles Leclerc por "múltiplas temporadas". O acordo iria até 2027 inicialmente, com a possibilidade de renovação por mais dois anos.