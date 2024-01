Mas como? Ao longo de 2023, Drugovich fez um extenso programa de testes para prepará-lo para a F1. Foram quilômetros e mais quilômetros repassando todos os procedimentos que os pilotos usam durante os treinos livres, classificação e corrida.

Esse trabalho continua em 2024, mas com uma atualização importante. A regra da Fórmula 1 permite testes com carros usados dois anos antes nas corridas. Então ele passa a poder andar com o equipamento de 2022, já feito para o conjunto atual de regras da F1.

Uma prova da diferença de poder andar com o carro "atual" é que os pilotos da Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc, têm um teste programado com o modelo de 2022 em janeiro. No caso deles, a ideia é ter uma base de comparação com o que tiveram no final do ano passado e o carro novo, a fim de ajudar no direcionamento do desenvolvimento.

Para Drugovich, será mais um ingrediente no pacote que ele poderá apresentar às equipes para tentar a vaga de titular. Ele já tem um bom pacote financeiro, tem as boas referências dentro da Aston Martin, e mostrou serviço (sem cometer erros graves, o que é importante) quando esteve na vitrine nas oportunidades tanto no teste de pré-temporada, quanto nas sessões de treinos livres que teve a chance de fazer.

Em 2024, a expectativa é de que Drugovich esteja em todas as corridas como reserva, diferentemente do que aconteceu ano passado, quando ele dividiu a função com Stoffel Vandoorne.

Isso também ajuda a melhorar sua rede de contatos para poder estar bem posicionado quando uma vaga estiver aberta. Até porque é difícil de imaginar que isso aconteça na própria Aston Martin, onde Lance Stroll terá vaga até quando quiser e, se Fernando Alonso tiver de ser substituído, a opção será por um nome de mais peso.