Esta semana marca mais um passo da McLaren na sua busca de voltar a lutar por títulos depois de mais de uma década. Isso porque dois engenheiros de peso contratados durante o ano passado começaram a trabalhar efetivamente no time.

Trata-se do ex-Red Bull Rob Marshall e do ex-Ferrari David Sanchez. Ambos estavam cumprindo o que se costuma chamar na F1 de "período de jardinagem", em que um profissional que muda de equipe não pode trabalhar para nenhum rival. A duração desse período é definida por contrato, e depende do nível de informação de cada um. Isso porque a ideia é que o profissional não tenha dados atualizados sobre a equipe que defendia.

O mais interessante desse tal período de jardinagem é que ele muitas vezes leva apenas alguns meses, o que mostra a rapidez com que uma informação relevante fica obsoleta na F1.