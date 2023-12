E o silêncio da Ferrari, como interpretar?

Essa dificuldade de verificar se houve realmente negligência dos dirigentes no momento significa que embarcar no caso de Massa é ir contra a própria F1. E não é disso que a Ferrari precisa em um momento de negociação do contrato que rege basicamente tudo na categoria.

Trata-se do chamado Pacto da Concórdia, renovado de tempos em tempos. O atual vai até o final de 2025, então as negociações já estão em curso. É nesse contrato que fica definido, por exemplo, quanto cada equipe recebe da receita total da F1. E a Ferrari senta nessa mesa de negociação com menos força política do que já teve, sem vencer um campeonato, justamente, desde o título de construtores de 2008.

Por ser a única equipe que esteve em todos os campeonatos da F1, desde 1950, a Ferrari tem regalias, e não faz sentido correr risco de perdê-las.

E não é algo que se fala abertamente, mas de certa forma mexer nessa ferida de Singapura também expõe um erro crasso da equipe no pit stop de Massa. O piloto foi liberado com a mangueira de reabastecimento ainda acoplada ao carro, e isso foi fundamental para ele ter feito menos pontos que o rival Lewis Hamilton naquele dia. Na verdade, Massa tinha feito a pole com sobras e liderava a prova, com Hamilton logo atrás. Os dois pararam juntos durante o Safety Car causado pela batida de Piquet. Massa saiu bem atrás por conta do ocorrido no pitstop.

Massa não está errado ao deixar tudo isso para trás e focar no fato novo de que é possível que os dirigentes soubessem que a batida tinha sido de propósito. Mas, pelo silêncio vindo de todos os lados, vai ter de tomar uma decisão difícil de realmente processar a F1 e a FIA na Justiça comum com ou sem o apoio da comunidade da categoria.