E é preocupante para a Ferrari ter visto esse desgaste mais acentuado, que já era esperado por conta da configuração do carro com menos carga aerodinâmica, na sprint. Como são só 19 voltas, os carros começam a sprint com 35kg de combustível. Com o carro mais pesado no GP, a tendência é esse desgaste aumentar.

Por outro lado, Leclerc tem ao seu favor a velocidade de reta, que ajudou Sainz a se proteger mesmo com os pneus macios na sprint.

Lando Norris só conseguiu passar Sainz quando ele errou. Ou seja, mesmo com DRS, a McLaren não tem 0s7 de vantagem sobre a Ferrari em Austin. Essa é vantagem necessária para um carro passar outro no palco do GP dos Estados Unidos.

Superaquecimento de pneus é o terror dos pilotos em Austin

Essa questão dos pneus é central em Austin. É normal que haja muito superaquecimento pelas características da pista, e especialmente neste fim de semana de muito calor em Austin. Isso também faz com que a pilotagem seja muito importante e está gerando diferenças grandes entre companheiros de equipe, com um conseguindo driblar melhor o superaquecimento.

"O que acontece muito aqui é uma flutuação do rendimento do pneu a cada volta", explicou Daniel Ricciardo. E nisso a sprint também ajuda os pilotos, que podem estudar os dados e tentar uma abordagem diferente no GP.