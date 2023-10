A Ferrari já tinha andado bem ano passado em Austin, mas sofreu com o desgaste na corrida.

Lando Norris conseguiu uma ótima volta e colocou a McLaren na primeira fila do domingo. O carro é o mais rápido entre as curvas 13 e 17, mais velozes, e isso compensa a perda no final da volta, nas curvas mais lentas.

Mas quem estava mais animado era Lewis Hamilton, terceiro colocado no grid. Ele disse que, pela primeira vez nas últimas duas temporadas, uma atualização da Mercedes surtiu efeito logo de cara. A equipe trouxe a Austin um novo assoalho com uma direção já voltada para as mudanças que serão feitas no carro em 2024.

Não que o dia tenha sido totalmente positivo na Mercedes. O companheiro de Hamilton, George Russell, não se encontrou com o carro desde o único treino livre, e sai em quinto, ao lado de Verstappen na terceira fila.

Outra equipe que trouxe novidades no carro voltadas para 2024 foi a Aston Martin, que acabou tendo a pior classificação do ano. Fernando Alonso e Lance Stroll foram eliminados ainda na primeira parte da classificação e surgiu um problema novo, de superaquecimento dos freios, que inclusive fez com que Stroll pouco andasse no treino livre.

Outro carro que não rendeu em Austin foi a Williams. Ou melhor, não andou na classificação. Logan Sargeant disse que o carro virou ao avesso do treino livre, quando eles ficaram entre os primeiros, para a decisão do grid, e a equipe não tem uma explicação para isso.