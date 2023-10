Palco de corridas movimentadas nos últimos anos, Austin vai receber pela primeira vez um final de semana de sprint na Fórmula 1. Ou seja, os pilotos terão apenas um treino livre para preparar seus carros para as duas classificações, primeiro do GP, e depois da sprint, e para as duas corridas (uma no sábado, mais curta, e outra no domingo).

Espera-se muito calor para este fim de semana no palco do GP dos Estados Unidos, com temperatura perto dos 30ºC. As curvas rápidas e os trechos de tração já costumam gerar degradação térmica nos pneus, então será importante preparar-se para isso (mesmo sem tempo para fazer simulações de corrida no último treino livre).

A Mercedes vem com um novo assoalho, já preparando-se para as mudanças que fará no carro em 2024, e a Haas vai estrear um novo pacote, mais inspirado na Red Bull, que já conquistou os campeonatos de pilotos e construtores em 2023.