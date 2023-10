O caso de Stroll depende mais dele mesmo. Ele tem pilotado com muita frustração, por uma equipe que não anda com o melhor dos ambientes nem mesmo do outro lado da garagem, com Fernando Alonso.

Do lado da equipe, sua posição está assegurada. Muito se falou sobre os "acionistas do time estarem pressionando por resultados", mas os acionistas são seu pai e o parceiro de negócios de longa data dele.

Sargeant tem até o final do ano para "bater metas"

Logan Sargeant, da Williams, ao fim do GP de Miami, que terminou em 20º e último lugar Imagem: Williams

Logan Sargeant é quem tem o prazo publicamente determinado pela equipe. Ele é outro que terá de lidar com a atenção extra de estar correndo em casa. Duas vezes: em Austin e em Las Vegas. A Williams vai esperar até o final do ano para que o estreante bata as metas pré-estabelecidas pela equipe.

Essas foram as palavras de James Vowles, chefe da Williams, que podem indicar metas de renovação automática já determinadas na assinatura do contrato deste ano. O britânico não elaborou sobre quais seriam essas metas.