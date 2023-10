Preparem-se para uma enxurrada de conteúdo com Daniel Ricciardo como estrela nos próximos dias. E não é só porque ele está de volta ao grid da Fórmula 1 neste fim de semana, após ficar de fora de cinco corridas devido a um acidente sofrido nos treinos livres do GP da Holanda. Afinal, é época de GP dos Estados Unidos, em Austin. O australiano Ricciardo diz que tem coração texano, os americanos amam o jeito expansivo dele, e o piloto está vivendo uma fase que há tempos não vivia.

Até mesmo quando Ricciardo vivia uma fase muito ruim na McLaren e estava cercado de boatos sobre uma aposentadoria compulsória e prematura, há 12 meses, ele apareceu em Austin na quinta-feira de entrevistas vestido de cowboy, com uma jaqueta com a bandeira dos EUA, andando a cavalo. O sorriso estampado de orelha a orelha.

Naquela época, as conversas para a volta à Red Bull como piloto reserva já estavam adiantadas. Isso fazia sentido para o piloto, que chegou na F1 com o apoio dos austríacos, para manter alguma ligação com a categoria (sendo bem pago para isso). E também para a Red Bull, sabendo do valor comercial de Ricciardo especialmente no mercado que a F1 busca conquistar.