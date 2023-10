No momento, a situação da candidatura parece muito difícil. Eles aparentam ter apoio da McLaren, ou pelo menos de seu CEO, o também norte-americano Zak Brown, e eventualmente da Alpine, se houvesse um acordo para o fornecimento de motores, embora essa história pareça ter dado uma guinada nas últimas semanas.

A lista para por aí. A F1 quer dólares. Desde que sua entrada não signifique que os lucros serão divididos com mais alguém. Isso, mesmo que as equipes consigam o aumento da chamada taxa de diluição, que hoje está em 200 milhões de dólares. Trata-se de um montante que uma 11ª equipe teria de pagar para as outras para entrar justamente para diluir as perdas com mais uma entrando na divisão. Os times querem que esse valor pelo menos triplique para 2026. Ou seja, para a entrada da Andretti, sob um novo Pacto da Concórdia.

E há também agendas particulares. As equipes sabem que os clubes e franquias esportivos do mundo estão passando por um momento de valorização. Eles não querem correr o risco de aumentar o número de times agora e, potencialmente, diluir o valor de uma possível venda.

E também há aqueles, como a Williams, que planejam investir pesado em infraestrutura. Eles não só precisam do dinheiro que ganham da Liberty, como também de garantias de que seu negócio não será afetado pela chegada de uma nova equipe. Afinal, há pouco tempo, esses times do fim do grid estavam lutando para existir e querem estabilidade.

Qual a solução para a Andretti?

A não ser que ocorra alguma reviravolta, é muito improvável que a Andretti passe por essa segunda fase e consiga entrar em acordo com a Liberty Media para entrar como 11ª equipe. Não existe nenhum prazo obrigatório para a decisão ser tomada e, mesmo com a pressão da FIA, nada impede que a decisão seja prorrogada diversas vezes para nunca ser tomada.