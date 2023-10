O italiano, no entanto, levantou a hipótese de um eventual contrato com mais de uma fornecedora estabelecer limites de custo, possibilitando a volta do que se costuma chamar de "guerra de pneus" na Fórmula 1.

"Mas é um ponto relevante porque, no futuro, se você conseguir controlar com mecanismos diferentes o custo, por que não? Mas até agora isso não está na agenda de discussão nossa com a FIA ou as equipes."

Muita coisa mudou na F1 desde que havia mais de uma fornecedora - a última vez que isso aconteceu foi em 2006. Hoje, o contrato que a Pirelli acaba de renovar é firmado junto à categoria, e não individualmente com cada equipe. E, como cliente, a F1 tem direito a pedir aos italianos o produto que acredita ser o melhor para a competição, lembrando que o pneu é muito importante no automobilismo por ser o único elemento de interação entre carro e pista.

Os testes eram ilimitados naquela época, e os gastos também. Hoje, as equipes de F1 quase não podem colocar seus carros na pista fora dos finais de semana de corrida (o que permite que o calendário seja mais inchado). E têm de respeitar um limite de gastos.

Ou seja, qualquer possibilidade de retomar a guerra de pneus passaria muito provavelmente por contratos firmados com a F1 para evitar que uma equipe tenha um acordo especial com alguma fornecedora, e principalmente teria mecanismos para evitar uma escalada nos gastos.

A própria Pirelli, por meio de seu vice-presidente executivo Marco Tronchetti Provera, diz preferir que haja concorrência. "Ela é sempre boa, pois é uma chance de melhorarmos nossa tecnologia. Para nós, nunca foi um problema."