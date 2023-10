A Pirelli deve ter respirado aliviada vendo as manchetes depois do GP do Qatar de Fórmula1 falando do calor e não dos pneus. Até porque parte do desgaste dos pilotos, muitos deles sofrendo com desidratação severa após a prova, veio do ritmo acelerado da corrida. E isso teve a ver com a limitação de voltas que teve de ser imposta pela FIA para garantir que os pneus não fossem usados até estourarem, após a fornecedora única da F1 ter encontrado um problema após os primeiros treinos.

A umidade fora de época no Qatar só piorou as coisas no domingo, mas a prova será realizada em data diferente a partir do ano que vem, mais perto do inverno no país. No Ju Responde, além do calor e dos problemas dos pneus, tem também uma análise do desempenho da McLaren e de Oscar Piastri, vencedor do sprint e segundo no GP. E mais:

- Limite de voltas para um jogo de pneu poderia ser adotado em outras corridas?

- Por que todos os compostos tinham a mesma limitação e por que isso foi adotado?

- Como foi lidar com o calor em Lusail e por que os pilotos sofreram tanto?

- A Mercedes poderia ter feito frente à McLaren sem a batida do Hamilton no Russell?

- Por que Alonso não foi punido por voltar perigosamente à pista?

- Que história é essa da venda da Aston Martin?