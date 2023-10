Inicialmente, a Bridgestone, que forneceu pneus para a F1 nos anos 90 e 2000, ofereceu uma proposta comercialmente mais atraente, que foi depois coberta pelos italianos, preferidos também pelo know-how construído nos últimos anos.

O contrato que estava em jogo começa a valer a partir de 2025, um ano antes de a F1 mudar o regulamento dos motores e, muito provavelmente, também nos carros, embora essa parte ainda não esteja definida.

Peso dos carros complica a vida do fornecedor de pneus na F1

Embora conviva com críticas e problemas como o ocorrido no Qatar, a Pirelli não tem tido vida fácil na F1. Os carros atuais estão entre os mais rápidos da história da categoria (perdendo apenas para a geração anterior, usada até 2021, ou seja, já dentro da era Pirelli) ao mesmo tempo em que também são os mais pesados, começando as corridas com mais de 900kg.

E há ainda outras limitações. Ao contrário do que acontecia quando a Bridgestone era fornecedora, hoje os testes da F1 são limitados, e um pneu só pode ser alterado durante a temporada por questões de segurança. Então a Pirelli tem direito a 12 dias de testes por ano com os carros da temporada corrente para desenvolver os compostos que serão usados até o final do ano seguinte.

A Pirelli tem de seguir ainda uma carta de recomendação da F1, definindo parâmetros de desgaste destes pneus. Atualmente, a cartilha pede que as corridas tenham uma ou duas paradas e que haja uma atenção para evitar a degradação térmica do pneu. Assim, os pilotos podem seguir uns aos outros sem sofrer com superaquecimento do composto.