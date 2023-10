"Agora eu posso voltar para o Brasil e finalmente falar com meu sogro de igual para igual", foi com uma gargalhada e essa frase que Max Verstappen respondeu sobre como se sente ao entrar no seleto grupo dos tricampeões mundiais de Fórmula 1 após sua conquista antecipada ainda no sábado do GP do Qatar. Ele se refere, é claro, a Nelson Piquet, pai da namorada Kelly, com quem está desde 2020.

Nelson, inclusive, que era, até este fim de semana, o último campeão da categoria em um sábado, e agora também tem a companhia do genro. Mas há uma diferença entre Verstappen e Piquet, conquistada aos poucos, principalmente nos últimos 18 meses, desde que ele entrou na pista já como campeão: a leveza.

A leveza com que Verstappen comemorou o terceiro título, aos 26 anos, casa bem com o que vimos dele dentro e fora das pistas em 2023. E a conquista no Qatar, na primeira vez em que a F1 voltava ao país desde um fim de semana tenso nos bastidores com o campeonato de 2021 pegando volta, não poderia ser um contraste maior.