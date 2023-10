Pneus roubam a cena também pelo desgaste

Há ainda outra preocupação em relação aos pneus. Russell chegou a liderar a sprint, mas foi ultrapassado por Piastri, Verstappen e Norris nas últimas voltas devido ao desgaste elevado do pneu macio.

Algumas equipes jogaram com isso na sprint, gastando o composto macio na corrida curta para terem mais médios para a corrida.

"Tivemos que jogar um jogo de pneu fora e a opção foi pelo macio. O foco foi em ter os melhores pneus guardados para o domingo", explicou Fernando Alonso, um dos pilotos que perderam terreno no final com os macios muito desgastados. As Ferrari seguiram o mesmo pensamento, focando em um bom resultado no domingo.

Com esse limite de 18 voltas, a vantagem de ter pneus mais frescos diminui, mas ainda existe. Para se ter uma ideia, um macio novo durava apenas oito voltas com um bom desempenho neste sábado. Então mesmo um composto médio usado rende melhor. Os dados de telemetria, inclusive, apontam que é mais benéfico usar na corrida um composto médio com cinco voltas do que um macio novo, tamanho o desgaste.

O pole position Verstappen tem apenas dois jogos de pneus novos (um duro e um médio). Como serão três paradas, os pilotos vão precisar usar quatro jogos de pneus na corrida. Ele tem também dois médios usados. O mesmo acontece com Sergio Perez, os dois pilotos da McLaren e com Lewis Hamilton, terceiro no grid, que tem ainda um jogo de macios novo. Já as Ferrari e Russell têm dois jogos novos (também um duro e um médio) e três médios usados.