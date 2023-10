Outros pilotos tiveram uma dificuldade diferente de Piastri: manter-se dentro da pista. Quatro pilotos receberam no total dez punições por não respeitarem os limites de pista. É claro que o fator físico atrapalha a concentração, mas também as mudanças que foram feitas na pista para proteger os pneus por conta dos problemas encontrados pela Pirelli não ajudaram, como explicou Charles Leclerc.

"Você sente a vibração da zebra para saber onde está na pista muitas vezes, e como eles puxaram a linha branca em 80cm, você não passava mais na zebra e tinha que controlar no olho. Você chega na curva a 280km/h e estamos falando de centímetros."

Verstappen venceu sem o domínio de outros GPs

Com o número máximo de voltas com o mesmo pneu pré-determinado, a Red Bull não pôde usar uma de suas grandes armas neste ano: a maior capacidade de preservar os pneus que os rivais diretos. Isso ajuda a explicar por que Verstappen dominou a corrida largando na pole, mas não abriu mais do que 5s em relação a Piastri.

O australiano até disse ter se surpreendido no final. "Eu vi uma Red Bull na minha frente e achei que era o Perez", disse, referindo-se ao companheiro de Verstappen, que teve outro final de semana negativo e era retardatário. Piastri largou em sexto após passar dos limites de pista na classificação, mas se aproveitou do acidente entre as Mercedes para surgir em segundo logo na primeira volta. O companheiro Norris, que também se classificou mal por conta dos limites de pista, conseguiu se recuperar com ultrapassagens na pista e no box para ser terceiro.

Após essa experiência nada agradável no início de outubro no Qatar, e com mais nove anos de contrato com o país pela frente, é de se esperar que a F1 não repita o erro. "Quero correr aqui em dezembro, não em outubro", disse Ocon. De fato, na próxima temporada, a corrida do Qatar será dia 1º de dezembro, já mais perto do inverno na região.