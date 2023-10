É fácil a gente esquecer que este ano de 2023 não começou tão dominante assim para o Max Verstappen. A história das primeiras corridas do ano tinha sido semelhante ao que aconteceu em 2022. Quando Verstappen sofria pra fazer a frente da sua Red Bull funcionar do jeito que ele gostaria, seu companheiro Sergio Perez conseguia equilibrar o jogo. E isso acontecia com mais frequência nas pistas de rua. Mas foi justamente uma derrota no circuito urbano de Baku que quebrou essa máxima. E fez com que o holandês de 26 anos conseguisse a sequência de vitórias mais longa da história da F1, fundamental para a conquista do tricampeonato com seis corridas para o final do campeonato, a começar pela corrida desde domingo, no Qatar.

Isso porque Verstappen selou a conquista do tricampeonato já neste sábado, mesmo sem vencer a sprint no Qatar. Largando com os pneus médios, piores no início da prova mas superiores no final, o holandês teve uma corrida diferente da maior parte de sua temporada. Caiu para quinto, mas foi superando os rivais que tinham apostado no pneu macio para chegar em segundo, atrás de Oscar Piastri, da McLaren.

Mas como uma derrota lá em abril pode mudar o destino de um campeonato? O GP do Azerbaijão, em Baku, foi a quarta corrida do campeonato e marcou a segunda vitória de Perez. Mais do que isso. Na primeira sprint do ano, Verstappen foi dominado. Ficou atrás nas duas classificações e nas duas corridas. Mas saiu de sua Red Bull tranquilo, dizendo que tinha sido uma corrida positiva.