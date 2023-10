Os momentos finais da classificação para o GP do Qatar mostraram bem a dificuldade que os pilotos estão enfrentando no circuito de Losail neste fim de semana - e que deve continuar neste sábado, na sprint que pode dar a Max Verstappen o tricampeonato. Um misto de ventos fortes com uma pista suja, cheia de areia centímetros para fora do traçado ideal gerou uma série de voltas deletadas justamente quando os pilotos tentavam tirar tudo de seus carros. E nem dá para falar que se deu bem quem não errou: mesmo o pole position para o GP do domingo, Max Verstappen, teve uma volta deletada no final por ter saído da pista.

Isso não é nenhuma surpresa na verdade. Verstappen foi veloz mesmo com a pista muito suja e muito quente no único treino livre do fim de semana, que terá a sprint neste sábado, e repetiu a dose com sobras na classificação, disputada à noite com menos calor, mas não menos vento. Mas Lewis Hamilton errou em sua volta mais rápida no final da classificação e vai largar em terceiro. Seu companheiro, George Russell, não errou e vai sair em segundo.

Isso porque os dois pilotos da McLaren, Lando Norris (por duas vezes no Q3) e Oscar Piastri, estiveram entre os que tiveram voltas deletadas por saírem da pista. A McLaren é a segunda força deste fim de semana, aproveitando-se das curvas rápidas do circuito de Losail, mas Piastri largará apenas em sexto e Norris, em décimo no GP do domingo.