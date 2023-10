Características da pista do Qatar

Circuito de Losail, no Qatar Imagem: Losail Circuit/Facebook

A pista de Losail é basicamente uma sequência de curvas de raio longo, de média e alta velocidades, seguidas por trechos de aceleração plena. Então o mais importante é ter estabilidade em curvas de alta velocidade. É uma combinação que favorece um pouco mais de carga aerodinâmica para os pilotos terem confiança de atacar as curvas, com nível de pressão aerodinâmica semelhante a Zandvoort.

Há apenas uma curva mais lenta. Para se ter uma ideia, durante uma volta de classificação, os pilotos só usam as marchas mais altas, chegando na quarta marcha apenas uma vez.

A pista também tem um toque de Suzuka, com uma sequência de curvas de alta velocidade entre a 12, 13 e 14. Mas com a diferença que todas são para a direita. Todas elas são feitas em sétima marcha, e é preciso atacar bastante a zebra, com velocidades que podem cozinhar os pneus no último setor.

Aliás, cuidar dos pneus, principalmente dianteiros, será uma prioridade. Mesmo que a corrida seja disputada à noite, com temperatura do asfalto mais baixa, os pneus sofrem muito com a sequência de curvas de alta velocidade. Então até mesmo com os pneus mais duros da Pirelli (C1, C2 e C3), a prova de 2021 foi vencida com uma estratégia de duas paradas, evitando os pneus macios.