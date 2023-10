Max Verstappen tem grandes chances de se sagrar tricampeão da Fórmula 1 já neste sábado, na sprint do GP do Qatar. Logo ele, que sempre se opôs à ideia de uma corrida curta valendo pontos para o campeonato. Mas o holandês até se diverte com a situação. "Acho ótimo, dá para comemorar no sábado. Talvez só o tempo de reação no domingo [na largada] não vá ser dos melhores", brincou o líder disparado do campeonato.

A julgar pelos resultados de Verstappen até aqui, apenas algo muito fora do comum vai impedir que ele comemore o tricampeonato já neste sábado. Único ainda com chances matemáticas, seu companheiro de Red Bull, Sergio Perez, precisa fazer cinco pontos a mais que Verstappen para manter a disputa viva até o GP.

Ou seja, Verstappen é campeão com um sexto lugar na sprint, independentemente do resultado de Perez. Mesmo se o holandês não pontuar na corrida curta deste sábado, com largada às 14h30 pelo horário de Brasília, Perez só leva a disputa até o domingo se for pelo menos terceiro.