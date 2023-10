O primeiro resultado que chamou muito a atenção foi o segundo e terceiro lugares no grid do GP da Grã-Bretanha, décima etapa. A McLaren ainda perdia nas retas e perdia (e ainda perde) muito nas curvas de baixa velocidade, mas eles, praticamente de uma hora para a outra, eram tão velozes quanto a Red Bull nas curvas de alta velocidade. Isso se confirmou na última etapa, no Japão, quando Norris e Piastri dividiram o pódio com Max Verstappen.

McLaren não perdeu tempo em se inspirar na Red Bull

Oscar Piastri (esq) e Lando Norris celebram o ótimo resultado da McLaren em Silverstone Imagem: McLaren

A inspiração é clara. Enquanto equipes como Ferrari e Mercedes insistiram em conceitos diferentes aos que a Red Bull apresentou no primeiro ano das regras atuais da F1, em 2022, a McLaren se inspirou claramente nos agora bicampeões do mundo. Hoje, mecanicamente falando, não tem nenhum carro mais parecido com a Red Bull do que a McLaren. E essa mudança, que começou a ser feita em 2022, pode colher bons frutos no futuro.

Isso porque o time de Woking focou bem cedo em tentar entender como a Red Bull conseguia manter a altura do carro tão estável e ao mesmo tempo tão próxima do solo, algo fundamental para fazer essa geração atual de carros funcionar. É claro que isso não é simples, tem a ver com um conjunto de decisões que eles tomaram do lado mecânico e do lado aerodinâmico. E não dá para simplesmente copiar, é preciso entender.

E parece que a McLaren entendeu, pois o carro vem evoluindo com tudo o que eles estão acrescentando desde o início da atualização na Áustria. Em Suzuka, o chefe da equipe, Andrea Stella, explicou quais foram os quatro pontos modificados durante a temporada 2023 do ponto de vista aerodinâmico que transformaram o rendimento do carro.