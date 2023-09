Na era do teto de gastos da Fórmula 1, os pilotos passaram a ser cobrados para evitar acidentes. Isso porque, além de deixar de conquistar pontos para a equipe, eles podem comprometer o orçamento do desenvolvimento do carro, já que os limites são apertados com os 145 milhões de dólares (equivalente a R$ 720 milhões) que podem ser gastos em uma temporada.

Esse valor vai variando a cada ano, com correção de inflação e também por outros fatores como o número de etapas e de finais de semana de sprints. Mas, de qualquer maneira, embora pareça muito dinheiro, ele tem que pagar todos os funcionários e qualquer gasto que tenha a ver com a performance na pista.

As equipes deixam parte do orçamento já guardado para reparos de acidentes, mas como há muitos gastos em que não dá para economizar, como os cerca de 80 milhões de dólares (pouco mais de R$ 400 milhões) só de folha de pagamento, na prática o que acontece é que quanto mais se gasta com batidas, menos orçamento sobra para o desenvolvimento do carro na parte final do ano, quando os recursos já estão sendo aplicados mais no projeto do ano seguinte.