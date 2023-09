E a Red Bull acaba de conquistar o mundial de construtores com seis corridas de antecipação. Seis. Por pior que a temporada de Perez esteja sendo, ele é vice-líder.

O quanto vale a pena ter uma dupla de pilotos igualada?

George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes, disputam posição no GP do Japão de F1 Imagem: Kazuhiro NOGI / AFP

Quando a Red Bull olha para seus concorrentes mais próximos, vê duplas de pilotos mais equilibradas. A Mercedes tem Lewis Hamilton e George Russell se estranhando na pista no Japão, a Ferrari tem Charles Leclerc e Carlos Sainz muitas vezes andando juntos na corrida, com um atrapalhando a estratégia do outro, a McLaren viu Lando Norris e Oscar Piastri se tocarem na Itália.

Em primeira análise, ter dois pilotos fortes e dividindo o espaço ajuda a equipe a ter mais pontos. Mas também pode ter justamente o efeito contrário.

Não é nada que a Red Bull precise pagar para ver no momento. Eles têm uma vantagem significativa porque entenderam as prioridades do carro no novo regulamento antes de todo mundo. Em 2024, a tendência é que os demais se aproximem, com projetos cada vez mais parecidos com o de Adrian Newey. Mas a lógica diz, também, que o dono das ideias sempre estará um passo à frente.