Teve piloto que saiu com um sorriso no rosto da classificação para o GP do Japão, como Max Verstappen, que colocou seis décimos no rival mais próximo, tamanha sua confiança com o carro da Red Bull na pista de Suzuka, teve quem saiu mais decepcionado, como seu companheiro, Sergio Perez, que foi quinto por não conseguir tirar tudo no carro especialmente no primeiro setor, mas todos concordaram com uma coisa: a corrida será bastante complicada por conta do desgaste de pneus.

"Nunca é uma corrida simples aqui", definiu Lando Norris, que larga em terceiro. Mas geralmente é a chuva que complica o GP no Japão. Desta vez, será o calor. Não há previsão de chuva para o domingo, e a prova está sendo realizada mais perto do verão do que o normal. Com o calor, os pneus estão sofrendo muita degradação térmica e granulação, então é de se esperar uma prova com muitas paradas nos boxes.

E as equipes não vão para a prova com a certeza de qual estratégia adotarão. Eles devem tentar fazer duas paradas, e também há a incerteza em relação a qual o melhor composto para a corrida. "Ninguém fez uma simulação de corrida de verdade nos treinos livres", lembrou Lewis Hamilton, que larga em sétimo, em um fim de semana difícil para a Mercedes. "Nós também não usamos os pneus duros, então vai ser uma corrida interessante, com muita degradação."