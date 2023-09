Max Verstappen liderou as duas sessões de treinos livres do GP do Japão e fez a simulação de corrida mais veloz, mostrando que a Red Bull está de volta após ter sofrido para adaptar seu carro à pista de Singapura, onde perdeu pela primeira vez no ano. E a Ferrari apareceu com o segundo melhor ritmo, desta vez com Charles Leclerc na frente.

Mas o grande tema do dia foi o nível alto de desgaste dos pneus. Faz muito calor em Suzuka neste fim de semana, com temperaturas chegando perto dos 30ºC, e isso tem gerado uma degradação mais alta do que o normal. "No momento, está mais perto de precisar de três paradas do que de uma", explicou George Russell. "Mas acho que todos conseguirão fazer duas."

A explicação para isso é a evolução do acerto dos carros, ajudando a conter o desgaste. A dúvida é quem vai conseguir chegar nesse acerto ideal. Nesta sexta-feira, as equipes testaram vários caminhos diferentes, com resultados distintos mesmo dentro das próprias equipes.