Resultado em 2022

Pole position: Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min29s304

Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 3h01min44

2º Sergio Perez (MEX/Red Bull) +27s066

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari) +13s858

Características da pista do Japão

Muito desafiadora, com curvas de alta velocidade e muros próximos para um circuito permanente, Suzuka é uma das pistas prediletas dos pilotos. Os trechos que mais se destacam são a sequência de esses em subida, com vários pontos cegos, no primeiro setor, as duas curvas Degner, que costumam jogar os carros que vêm rápidos demais para fora, e a 130R, ainda que esta última venha sendo feita com pé embaixo na maioria das situações.

Para segurar o carro nas curvas de alta velocidade, é preciso aumentar o nível de downforce no carro, mesmo que isso vá prejudicar nas retas (que, por sua vez, não são longas). É importante que o carro esteja neutro principalmente para a primeira parte da volta, com uma sucessão de mudanças de direção em alta velocidade.