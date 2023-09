Após a corrida, Alonso quase teve problemas com os comissários, pois não queria dar entrevistas às TVs, algo obrigatório para os pilotos. Ele acabou falando apenas com três emissoras após escutar da FIA que seria chamado a se explicar oficialmente. E saiu irritado, dizendo que essa regra não vale para todos.

Do outro lado da garagem, também há muita frustração. Lance Stroll sofreu um forte acidente na classificação, que o tirou da corrida. O canadense ficou irritado também com o comportamento errático do carro, além de ter sido colocado no trânsito para fazer sua volta mais rápida.

O piloto não está exatamente pressionado. Seu pai é o dono da equipe e o outro acionista é parceiro de negócios do bilionário de longa data. Lance já fez pole position na F1 sob condições difíceis, já conquistou pódios, mas a maneira como ele está sendo dominado por Alonso chama a atenção e também explica a frustração do piloto até com ele mesmo no momento.

Não coincidentemente, o chefe da Aston Martin, Mike Krack, fez questão de salientar que mesmo o acidente dele mostra seu "total comprometimento" com a F1, já que ele perdeu o carro por estar forçando para entrar no Q2. Até para a continuidade de Lawrence Stroll, que salvou a equipe de entrar em falência em 2018 e investiu pesado em uma nova fábrica para o time, é importante que Lance também fique.

Mas o acidente também mostra as dificuldades do carro, justamente em uma pista na qual, em teoria, eles deveriam ter tido um desempenho semelhante a Mônaco. E, pior, a maneira como a asa dianteira se descolcou do carro também devem chamar a atenção da FIA, lembrando que a Aston já teve de alterar a construção de sua asa dianteira para que ela ofereça mais segurança aos pilotos.

Para a corrida do Japão, neste final de semana, a perspectiva não é positiva. Até na simulação da F1, a equipe aparece como a quinta força da prova, atrás de Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes.