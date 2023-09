Mas como um campeonato que tem Max Verstappen e a Red Bull disparados na frente pôde produzir uma corrida tão emocionante? Na verdade, a única diferença foi a ausência dos líderes. O campeonato entre essas equipes, claro que com algumas variações dependendo da pista, está emocionante desde o começo. "Depende da Red Bull. As diferenças entre nós, a Ferrari e a McLaren têm sido as mesmas que vimos neste final de semana. E normalmente a Red Bull está dois ou três décimos na frente", explicou Russell.

Mas esse não foi o caso em Singapura. O time não se encontrou com o acerto do carro na pista de Singapura. E o primeiro Safety Car, em que todos os outros pilotos pararam, não saiu no melhor dos momentos para Verstappen e Perez, que estavam com pneus duros e tinham que ficar por mais tempo na pista. Como esperado, o comportamento do carro foi melhor na corrida do que na classificação, mas ainda assim eles estiveram muito abaixo das demais etapas e perderam a primeira corrida no ano.

Isso não deve se repetir na pista de Suzuka, na qual o carro da Red Bull deve se adaptar muito bem. Mas ao menos Singapura mostrou, numa luta pela vitória, uma batalha de alto nível e muito equilibrada que temos visto o ano todo atrás de Verstappen.