Por que a Red Bull sofreu tanto?

E nem o motivo para isso é claro. A equipe primeiro avaliou que o novo assoalho trazido para Singapura não estava correspondendo e passou a usar o velho com ambos os carros a partir do terceiro treino livre. Isso não resolveu, então eles optaram ir para a classificação com o carro mais baixo, mudando o acerto. E os pilotos saíram da sessão que definiu o grid de largada dizendo que o carro bate no chão nas freadas, o que tira sua confiança, além de não estar equilibrado. Ora a dianteira teima em não virar, ora a traseira que escorrega demais. "Testamos muitas coisas e não deu certo. O carro está batendo no chão mas freadas, não tem sustentação nas curvas. E também não estamos rápidos nas retas", disse Verstappen.

First time since 2018 neither of the Bulls have been in Q3 #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/1jZyu4EjNB -- Formula 1 (@F1) September 16, 2023

Esse comportamento tende a melhorar na corrida, até porque os pilotos não levam o equipamento tão ao limite. Mas Verstappen e Perez, que larga em 13º, estão longe de terem a vantagem de outras corridas. O ritmo mostrado na sexta-feira foi veloz, mas não a ponto de dar grandes esperanças de uma reviravolta no domingo. Ainda mais em uma pista em que é difícil ultrapassar, e com um carro que está com muita carga aerodinâmica, e mais lento nas retas.

Há a questão da diretiva técnica que entrou em vigor neste fim de semana coibindo a flexibilidade das asas e bicos, e também o cerco mais apertado ao movimento das pranchas que ficam no assoalho. Não dá para cravar que isso tem relação com o que a Red Bull está vivendo porque já se viu no passado resultados diferentes em Singapura e carros fortes que simplesmente não se adaptam à pista.