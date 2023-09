Sainz fechou o dia em primeiro, na dobradinha ferrarista, enquanto a Red Bull fechou a segunda sessão, a mais importante por ser a única disputada à noite, como serão a classificação e a corrida, em sexto e sétimo lugares. Mais do que isso, enquanto os pilotos ferraristas quase não faziam correções ao volante, Sergio Perez e Max Verstappen tinham clara dificuldade.

Já era esperado que a Red Bull sofressem em Singapura por conta das ondulações na pista. Isso já aconteceu algumas vezes neste ano, principalmente no Canadá. Mas parecia haver mais do que isso nos treinos livres. "A traseira do carro está muito difícil, vai ser difícil recuperar", disse Perez. O mexicano disse sentir como se a traseira do carro quisesse ultrapassar a dianteira, e isso aconteceu principalmente no segundo treino livre, quando ele estava usando o assoalho atualizado da Red Bull. Verstappen tinha usado a mesma peça no primeiro treino livre, e foi segundo.

A Red Bull não teve que declarar se seu novo assoalho tem ligação com o endurecimento da diretiva técnica que inibe o movimento da prancha que fica no centro do carro para a checagem da legalidade de sua altura. Mas esse pode ser um elemento que esteja dificultando que o carro esteja tão equilibrado. Principalmente nem uma pista na qual sua vantagem já seria naturalmente menor.

Mas também há a surpresa com a Ferrari, que vinha sofrendo nas últimas corridas em que teve que colocar a asa com maior pressão aerodinâmica. Na Holanda, eles chegaram a ter que correr com uma asa inadequada para o tipo de pista, tamanha a instabilidade do carro. Isso não apareceu em Singapura, provavelmente pela natureza das curvas, mais curvas e lentas, e surpreendeu a própria equipe. Na quinta-feira, Leclerc falava em sofrer neste fim de semana.

Mas é bom lembrar que a evolução da pista de Singapura é muito grande ao longo do final de semana. O importante é chegar na noite do sábado com o melhor acerto possível para o emborrachamento da pista naquele momento, o que é algo que as equipes apenas podem prever.