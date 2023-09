Os carros também sofrem com o calor, então quem tiver um equipamento que já precisa andar mais "aberto" normalmente, vai perder ainda mais pressão aerodinâmica aumentando isso em Singapura. Os freios também são muito exigidos, embora a mudança no último setor ajude neste sentido neste ano, e o nível de downforce é máximo, a exemplo de Mônaco.

Outra característica são as ondulações e o ataque às zebras. Com os carros atuais, que andam muito próximos do solo, configurar o carro para garantir uma boa performance sem que ele fique batendo no chão será um desafio.

Curiosidades sobre o GP de Singapura

Singapura, Malásia Imagem: Getty Images/iStockphoto

Singapura é uma cidade-Estado que se notabilizou ao longo dos séculos como um importante porto. O território esteve sob domínio do Império Britânico desde o século XIX até a década de 1950, e hoje tem um governo soberano e maioria chinesa. Trata-se de um país com um dos melhores índices tanto de Produto Interno Bruto per capita (sétimo lugar), quanto de Índice de Desenvolvimento Humano (12º) do mundo.

Singapura também é um caldeirão de culturas asiáticas. E isso se reflete na culinária muito variada e também nas línguas. O inglês é amplamente falado até por conta dos anos de domínio britânico, mas é apenas uma das línguas oficiais, juntamente do mandarim, malaio e o tamil (idioma falado em partes da Índia e no Sri Lanka).